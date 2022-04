Axel Witsel songe à poursuivre chez les Diables jusqu'en 2024, mais pas à un retour au Standard

L'histoire avec Dortmund va bientôt se terminer pour Axel Witsel. Le Belge arrive en fin de contrat et ne sera pas prolongé dans le club allemand. Un état de fait qu'il annonce vivre bien, dans une interview accordée à Sudinfo ce jeudi.

A 33 ans, le Liégeois est à la croisée des chemins et devra faire le bon choix pour trouver un challenge sportivement intéressant pour lui. Et ce ne sera probablement pas au Standard. "Ce n’est effectivement pas à l’ordre du jour. Le Standard reste et restera toujours le club de mon cœur. Sclessin est ma maison. J’ai encore la force physique et mentale suffisante pour continuer à évoluer dans un grand et bon club d’un top championnat européen. Peut-être reviendrais-je un jour là où tout pour moi a commencé, mais dans un autre rôle…"

La seule certitude qu'il a actuellement est qu'il veut tout faire pour être de l'aventure avec les Diables rouges en novembre et décembre prochains, pour disputer sa 3e coupe du monde de rang.

Une équipe dans laquelle il se sent chez lui. Si bien qu'il n'écarte pas la possibilité de continuer à représenter la Belgique après le Mondial qatari. "Me concernant, pourquoi ne pas aller, avec les Diables, jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne, quitte peut-être à ne pas enchaîner tous les matches mais à jouer un rôle important malgré tout ?" explique Axel Witsel. "J’aurai alors 35 ans. Cela peut être jouable quand je vois le niveau qu’atteint toujours un joueur comme Vertonghen."

"Je prends toujours, aujourd’hui, autant de plaisir à jouer au football, voire davantage, et j’ai toujours aussi faim qu’à 20 ans. Le moment n’est pas venu pour moi de dire stop. Je veux encore en profiter un maximum" ajoute l'ex-joueur du Standard.