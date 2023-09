Axel Witsel reviendra-t-il un jour au Standard ? « On essaiera mais ce n’est pas pour tout de suite »

Axel Witsel de retour au Standard, 12 ans après l’avoir quitté ? Le fantasme aurait pu se concrétiser en fin de mercato. Selon nos confrères de la DH, des contacts ont bien eu lieu entre le club liégeois et l’ancien Diable rouge. Witsel est finalement resté à l’Atlético de Madrid.

Interrogé sur ce sujet par Pierre Capart lors d’un long entretien accordé à la RTBF, le CEO du Standard Pierre Locht a confirmé à demi-mot…

"Je ne veux pas répondre précisément à cette rumeur. Ce que je peux dire, c’est qu’on connaît ce que représente Axel Witsel pour le Standard. La direction est toujours un peu en contact avec lui. C’est quelque chose dont tout le monde rêverait mais aujourd’hui, il est encore au plus haut niveau du football européen. Si c’est possible un jour, on essaiera mais ce n’est pas pour tout de suite."

Le message est lancé et l’espoir de revoir Witsel à Sclessin dans un futur proche n’est pas mort.