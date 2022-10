Axel Witsel retrouve l’entrejeu, Amadou Onana à l’assist, Arthur Theate titulaire,

Après la parenthèse "Nations League", les Diables rouges ont retrouvé leurs clubs respectifs. Avec plus ou moins de réussite. Sur la lancée de l’équipe nationale, Amadou Onana a délivré une passe décisive. Arthur Theate (titulaire) et Jérémy Doku (remplaçant) ont participé à la victoire de Rennes contre Strasbourg et Matz Sels. Axel Witsel a lui retrouvé sa place de prédilection à l’Atletico de Madrid : il a évolué pour la première fois de la saison dans l’entrejeu.



Axel Witsel a dû faire preuve de patience pour le bien du collectif, mais le voilà de retour au milieu du terrain. Pour sa 9e apparition avec les Colchoneros, il a été titularisé à sa meilleure place par Diego Simeone. Les retours conjugués de Savic et Gimenez ont offert plus de solutions derrière au coach argentin et ont permis au Liégeois de monter d’un cran. Averti avant la pause (38e), Witsel a participé à la victoire de son équipe contre Séville. Les buts madrilènes sont signés Llorente (29e) et Morata (57e).



En Premier League, Amadou Onana a joué 74 minutes dans la victoire d’Everton sur le terrain de Southampton, toujours privé de Roméo Lavia. Joe Aribo a donné l’avance aux 'Saints' (49e) mais Everton a renversé la vapeur en deux minutes via Conor Coady (52e) et Dwight McNeil (54e). Ce succès permet aux 'Toffees' de remonter à la 11e place.



En Ligue 1, Rennes l’a emporté 1-3 sur le terrain de Strasbourg. Après un but annulé de Kevin Gameiro (19e), Strasbourg a été réduit à dix suite à l’exclusion de Gerzino Nyamsi (28e). Rennes en a rapidement profité pour ouvrir le score via Arnaud Kalimuendo (38e).

Après la pause, les Bretons ont accentué leur avance d’abord via Martin Terrier (49e) avant qu’Amine Gouiri ne fixe le score à 0-3 (61e). Strasbourg a ensuite sauvé l’honneur sur un penalty transformé par Habibou Diallo (72e)

Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, où Yorbe Vertessen est monté à la 60e minute et Johan Bakayoko est resté sur le banc, s’est incliné 3-0 sur le terrain de Cambuur pour la 8e journée de championnat.