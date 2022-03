Axel Witsel remarque après 2 ans en Bundesliga et offre la victoire au Borussia Dortmund

Voilà un but qui va faire énormément de bien à Axel Witsel ! Le Diable rouge a inscrit le seul but du Borussia Dortmund mercredi soir face à Mainz (0-1) en match d’alignement de la 25e journée de Bundesliga.

Un sentiment que le médian belge n’avait plus connu depuis bien longtemps. Son dernier but dans le championnat allemand remonte en effet à février 2020, il y a plus de deux ans donc. Son dernier but en club date quant à lui de décembre de la même année, lors d’un match de Ligue des Champions face au Zenit Saint-Petersbourg.