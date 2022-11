Axel Witsel regrette les critiques envers les Diables Rouges : "Je trouve ça dommage"

J-3 avant le match des Diables Rouges face au Canada durant la Coupe du monde 2022 de football. Ce dimanche, c'est Axel Witsel qui s'est prêté au jeu des activités médias.

"Le temps va nous dire si on est plus fort ou moins fort qu’en 2018. On avait fait un parcours extraordinaire, on a envie de reproduire ça. On était au top, collectivement et individuellement. Gros avantage, on se connait depuis un bail. Notre expérience, ça peut être un avantage, contre le Canada par exemple. Ca fait six ans avec le coach et plus avec les joueurs, c’est positif, surtout sur un Mondial où tu n’as pas le temps de te préparer. Les joueurs canadiens vont partir en profondeur, avec de la vitesse. Ils sont solides physiquement aussi. On est le groupe le plus âgé du tournoi ? L’âge, c’est dans la tête", a-t-il souri.

Et le joueur belge, surnommé 'la mutuelle' par son père, d'ajouter : "Je joue différemment par rapport à ma dernière Coupe du monde. Je pense être plus intelligent qu’à l’époque. Je maintiens mon idée de jouer l’Euro 2024. Ce n’est pas impossible pour la suite, mais ça me ferait 37 ans lors de la prochaine Coupe du monde. Pour beaucoup d’entre nous, c’est probablement la dernière Coupe du monde. L'équipe est critiquée, mais on vit cela normalement. Je trouve toutefois que c'est dommage, même si les gens ont naturellement le droit de donner leur avis. On a toujours une belle équipe, on a toujours les moyens de faire un grand tournoi. On doit jouer. Quoiqu'il arrive, il ne faut pas avoir de regrets. Tout donner, ne rien regretter."