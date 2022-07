Axel Witsel, Ousmane Dembélé, Paulo Dybala : l’impressionnant onze des joueurs encore sans contrat

Devant le gardien albanais, deux défenseurs centraux qui ne devraient pas tarder à recevoir de nombreuses offres. Le premier est déjà passé par la Belgique et le Sporting d’Anderlecht en la personne de Chancel Mbemba (27 ans), en fin de contrat avec le FC Porto. Trop gourmand pour les Dragons de Sérgio Conceição, le Congolais va quitter le Portugal après 4 ans de bons et loyaux services. À ses côtés, un joueur de Chelsea avait notre préférence : Andreas Christensen (26 ans). Mais le président du FC Barcelone Joan Laporta a d'ores et déjà annoncé ce samedi que le Danois sera présenté face à la presse la semaine prochaine, à l'instar de Franck Kessié, milieu de terrain du Milan AC, qui aurait certainement eu sa place dans notre équipe. Pour remplacer Christensen, nous avons donc choisi Alessio Romagnoli (27 ans), défenseur des Rossoneri. La saison dernière, l'Italien n'a disputé que 26 matches toutes compétitions confondues. Relégué sur le banc au profit de Fiyako Tomori ou de Pierre Kalulu, Romagnoli reste un joueur d'expérience qui pourrait s'imposer comme titulaire dans de nombreuses équipes. Mbemba-Romagnoli, deux solides défenseurs qui ont encore un bel avenir devant eux.

C’est moins le cas de Marcelo (34 ans), qui évoluera sur le flanc gauche de notre équipe. Après 544 matches disputés avec le Real Madrid, la légende brésilienne a annoncé son départ du récent champion d’Europe. S’il a peu joué l’année passée (17 matches), le latéral gauche pourrait néanmoins apporter sa grande expérience à un effectif. L’Olympique de Marseille serait d’ailleurs très intéressé par le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Sur le côté droit, Serge Aurier (29 ans), qui n’a pas été conservé par Villarreal. Trop inconstant, l’international ivoirien va devoir faire preuve de plus de rigueur s’il veut avoir une chance de retrouver un club.

D’autres défenseurs centraux auraient pu prétendre à une place dans l’équipe. Parmi eux : le Diable Jason Denayer, Dan-Axel Zagadou, Luiz Felipe ou encore James Tarkowski.