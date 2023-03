Axel Witsel n’est pas heureux sur le banc de l’Atlético, il s'en est expliqué à Diego Siméone

Avant le dernier match contre le FC Séville, où il était titulaire en milieu de terrain, Axel Witsel avait commencé 5 rencontres de Liga sur le banc. Et la dernière fois qu’il avait été titularisé en tant que médian remonte à début novembre. Comment le Soulier d’or 2008 vit-il ce qui ressemble un peu à une mise à l’écart ?

Thierry Witsel répond avec franchise "En quittant Dortmund et en signant à Madrid, Axel comptait bien être titulaire. Et en début de saison c’était le cas. Le plus souvent en défense centrale parce que c’est là qu’on avait le plus besoin de lui à cause de plusieurs absences pour blessure. Et il a reçu de nombreux compliments pour ses prestations. Comme le club jouait sur trois tableaux, l’effectif était très large. Le problème c’est que rapidement il a été éliminé en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Le noyau devenait trop grand, Axel en a été victime.

Il n’a pas bien vécu d’être relégué sur le banc, même si bien sûr il n’en a rien montré à l’extérieur".