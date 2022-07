Axel Witsel, le globe-trotteur qui signe là où ne l'attend pas... quand on ne l'y attend pas

A la surprise générale, Witsel signe finalement à Dortmund. L’une des places fortes du championnat allemand, quasiment toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Le plus gros club de sa carrière et un sacré défi pour un joueur que certains réfractaires estiment “fini”.

Les débuts sont fringants, Witsel est bon, voire très bon. Bien meilleur en tout cas que ce qu’on aurait pu craindre après deux ans en mode décontracté dans un championnat sans doute trop faible pour lui. Lors de ses deux premières saisons, il est un titulaire indiscutable et dispute 40 matches en moyenne par exercice. Réguler, distribuer, récupérer, Axel fait du Witsel. Et maîtrise son rôle à la perfection.

La suite est moins idyllique. Repris par le poids des âges et concurrencé par une jeunesse dorée subitement omnipotente dans l’entrejeu du BVB, Witsel n’est plus si indéboulonnable que ça. Et à plusieurs reprises, il goûte au banc, ce qui ne lui était quasiment jamais arrivé en 15 ans de carrière.

C’est donc presque logiquement qu’il ne prolonge pas l’aventure allemande. A 33 ans, il se retrouve donc libre comme l’air et peut signer là où il veut. Survient donc à nouveau la même question, à nouveau le même refrain : Witsel est-il fini ? Va-t-il s’exiler dans un championnat exotique comme il l’avait fait il y a six ans ? LA Galaxy, équipe de MLS, lui fait les yeux doux. Plus proche de nous, l’OM garde également un œil sur lui.

Mais comme toujours, Witsel surprend et signe… là où on ne l’attend pas. En franchissant un nouveau palier et en faisant le pari osé de partir à la découverte de son 6e championnat. Une Liga qu'il découvrira et où il fera face à une concurrence bien épaisse. Est-il capable d'y imposer ? En tout cas, c'est un sacré challenge pour un joueur qui n’a jamais rien fait comme les autres. Mais qui n’aura jamais été aussi performant qu’à partir du jour où on a osé dire qu’il était fini. Aura-t-on la nouvelle confirmation chez les Colchoneros ?