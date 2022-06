Axel Witsel en route vers l’Atlético de Madrid

Axel Witsel a fait son choix. Sauf retournement de dernière minute, il devrait jouer pour l’Atlético de Madrid l’an prochain. Annoncé sur les tablettes des Los Angeles Galaxy mais surtout cité avec insistance du côté de Marseille, le Liégeois est tombé d’accord avec le club de Madrid. Il ne manque que la signature pour officialiser son passage en Espagne dès le début de la semaine prochaine.

Ce lundi, Witsel – dont le contrat avec le Borussia Dortmund prend fin à la fin du mois de juin - est attendu pour passer les tests médicaux d’usage alors que la signature doit intervenir ce mardi. Il s’agira d’un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire.

Cette semaine, le directeur sportif de l’Atlético Madrid Andrea Berta est venu aux nouvelles, sachant que les négociations étaient déjà bien entamées entre Axel Witsel et l’Olympique de Marseille. S’en est suivi, un entretien entre le coach Diego Simeone et le Diable Rouge. Une discussion constructive. Le courant est directement passé entre les deux hommes.

Entre la Ligue 1, le championnat français, et La Liga, le championnat espagnol, c’est vers le second que le cœur de Witsel penche. Club prestigieux, qualifié pour la Ligue des Champions - mais c’était le cas de l’OM également - l’Atlético de Madrid évolue dans un championnat où l’on peut croiser la route du Real Madrid et du FC Barcelone.

Axel Witsel s’est dit très content, très motivé comme sa famille aussi puisque Madrid possède une école française qui pourra accueillir les trois enfants d’Axel et Rafaela.

A 33 ans, c’est donc un 6e club que Witsel s’apprête à découvrir après ses passages au Standard, à Benfica, au Zenit Saint-Petersbourg, à Tianjin et au Borussia Dortmund pour un total de plus de 600 matches chez les professionnels. Une expérience qui sera bien utile à l’Atlético de Madrid.