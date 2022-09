Axel Witsel élu joueur du mois d’août à l’Atlético de Madrid

Et si cette récompense est surtout anecdotique, elle vient souligner le beau début de saison du métronome belge. Parfois critiqué pour son manque d’impact et de vitesse dans l’entrejeu à Dortmund, son ancien club, l’ancien Standardman fait étalage de toute sa maîtrise technique au cœur de l’arrière-garde de l’Atlético. Titulaire à chaque reprise et jamais remplacé, le numéro 20 est devenu incontournable. Souvent sollicité dans une défense à trois qui encaisse très peu, le Liégeois donne l’impression d’être d’ores et déjà habitué au style des Colchoneros. Une importance qui n’est pas sans rappeler celle qu’il occupe en équipe nationale, un cran plus haut dans le jeu. À moins que Roberto Martinez ne s’adapte à la tendance madrilène lors du prochain rassemblement des Diables.