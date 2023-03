Axel Witsel dans la première sélection de Tedesco chez les Diables Rouges ? "Il peut jouer en défense centrale", "c'est une valeur sûre"

À quelques jours de la première sélection de Domenico Tedesco, le plateau de La Tribune a abordé la situation d’Axel Witsel. Avec un temps de jeu famélique en club, le médian de l’Atletico de Madrid doit-il être dans le groupe belge ?

Cloué au banc en club mais indispensable en équipe nationale, voilà toute l’ambiguïté du cas Witsel. "C’est toujours compliqué quand tu ne joues pas dans ton club. Mais on connaît ses qualités et ça reste une valeur sûre de l’équipe" nuance Nicolas Frutos. Un avis que rejoint d’ailleurs Cécile De Gernier. "Il va falloir encadrer tous nos jeunes. On parle souvent de colonne vertébrale dans le football" illustrait l’ancienne joueuse professionnelle.

L’importance de Witsel, Marc Wilmots la connaît bien. "C’était le premier nom que je mettais sur ma feuille. Ici, je le prends avec. Et je peux le mettre en défense centrale, abonde l’ancien sélectionneur. Il y a deux positions (nldr : où Witsel peut jouer) qui sont très intéressantes et où on a des problèmes donc il ne faut certainement pas s’en priver."

Reste à voir si Domenico Tedesco suivra l’avis général du plateau.