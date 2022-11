Axel Witsel calme le jeu après la défaite des Diables face à l’Egypte : "Il n’y a pas de quoi s’alarmer"

La Belgique a reçu un petit coup sur la tête ce vendredi, cinq jours avant son entrée en lice à la Coupe du monde puisque les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés deux buts à un face à l’Egypte.

Interrogé à l’issue de la rencontre par Pierre Deprez, Axel Witsel préfère calmer le jeu. "On a fait une meilleure deuxième mi-temps. Cela n’a pas été un match simple car on n’a pas respecté nos positions en première mi-temps. C’est dommage qu’on encaisse rapidement après la pause, on a cependant su réagir même si on perd le match. Il n’y a pas de quoi s’alarmer, ça reste un match amical même si on voulait évidemment le gagner".

Quelles consignes n’ont pas été respectées par les Belges ? "En possession de ballon et défensivement, on a eu du mal à les presser. Ce sont des petits détails mais cela permet à l’adversaire d’y croire. Si on respecte le plan, le match est plus facile".

Malgré la défaite, le milieu de l’Atlético Madrid retient tout de même du positif. "Notre réaction après la pause est bonne. Ils n’ont d’ailleurs rien fait de spécial à part le but rapide et une action de Mohamed Salah. Cette défaite n’est pas un coup pour l’équipe même si c’était évidemment mieux de gagner".

La Belgique voudra rapidement tourner la page en entamant la Coupe du monde de la meilleure des manières, le mercredi 23 novembre à 20h face au Canada.