Axel Witsel, bientôt en fin de contrat, focalisé sur l'Europa League : "Je suis dans une situation particulière"

Axel Witsel s'est présenté devant la presse mercredi, pour préfacer le match de Barrages de l'Europa League qui opposera ce jeudi Dortmund aux Rangers. Le Belge de 33 ans, dont le contrat se termine en juin prochain, a été questionné sur son avenir.

L'expérimenté Liégeois, dont le nom circule en Italie et au Portugal notamment, n'a pas éludé les questions mais a laissé les journalistes sur leur faim. "Je suis dans une situation particulière" a concédé Axel Witsel dont le contrat ne sera probablement pas renouvelé. "Mais ce n’est pas un problème pour aujourd’hui" a-t-il tempéré directement après. "Je me concentre sur les matchs à venir. C’est important pour moi de bien terminer la saison et nous verrons ensuite."

La suite de la saison passe donc par ce match d'Europa League, où Dortmund, 3e de son groupe de Champions League derrière l'Ajax et le Sporting Portugal, doit encore gagner sa place pour les 1/8e face aux Rangers. Titulaire le week-end passé face à l'Union Berlin (victoire 0-3) et auteur d'un bon match, le médian veut que le club continue sur sa lancée. "Nous voulons nous appuyer sur l’élan de Berlin et nous dépasser" termine Axel Witsel. "On veut amener ça sur le terrain ce jeudi aussi. Il faut être cohérent défensivement et offensivement, tout est question d’équilibre."