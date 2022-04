Axel Witsel atteint la barre des 10 buts en Bundesliga, Dortmund donne la leçon à Wolfsburg (6-1)

Axel Witsel a atteint la barre des 10 buts en Bundesliga ce samedi lors du duel qui opposait le Borussia Dortmund à Wolfsburg. Le médian Belge a inscrit le deuxième but de siens après 26 minutes de jeu, deux minutes après le 1-0 de son équipier Tom Rothe. Une rencontre qui a tourné à la correction pour Wolfsburg et son gardien belge qui ont encaissé six buts, contre un seulement inscrit en leur faveur (6-1)

Le deuxième but de la saison du Diable rouge - le 10e en 102 matches de Bundesliga - a lancé le BVB vers une fin de première période à sens unique. Manuel Akanji (28e), Emre Can (35e) et Erling Haaland (38e) ont en effet enterré tous les espoirs de Wolfsburg avant la mi-temps. Le Norvégien y est allé de son doublé en début de deuxième période (54e). Baku a quant à lui réduit l'écart à la 82e minute et donné au score son allure finale.

Witsel, qui a cédé sa place à un quart d'heure du terme, était le seul Belge sur la pelouse dans les rangs de Dortmund puisque Thomas Meunier est toujours blessé à la cuisse et Thorgan Hazard est souffrant au niveau du dos.

En face, Koen Casteels était, bien malgré lui, présent dans les cages. Sebastiaan Bornauw était titulaire en défense.