Axel Witsel absent avec l'Atletico Madrid : faut-il être inquiet ?

Au compte-gouttes, les différents championnats européens reprennent leurs droits cette semaine. Dernier exemple en date, la Liga espagnole qui entame la 15e journée de sa saison ce jeudi.

En soirée, l'Atletico Madrid, actuel 5e au classement, accueillera la lanterne rouge, Elche (4 points seulement) avec la ferme intention de ne pas laisser filer le peloton de tête. À l'aube de cette rencontre, les Colchoneros ont dévoilé, sur Twitter, les joueurs qui disputeront cette rencontre.

Trois absents notables, Rodrigo De Paul et Nahuel Molina, qui reviennent tout juste de la Coupe du monde, et... Axel Witsel. Une anomalie notable puisque le Belge n'a pas encore raté la moindre rencontre en championnat cette saison.

Alors doit-on s'inquiéter et craindre une blessure plus sérieuse ? À priori, non. Même si, pour l'instant, peu d'informations ont fuité, le Diable rouge serait malade, au même titre que Jan Oblak, le gardien. Et si les deux hommes ne se sont pas entraînés mercredi, le Slovène figure, lui, bien dans la sélection. Au contraire de notre compatriote, donc, contraint de faire l'impasse.