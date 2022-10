Axel Merckx rend hommage au retraité Philippe Gilbert : "Il fait partie des monuments du cyclisme"

C’est fait, Philippe Gilbert a mis un terme à sa carrière ce samedi à Valkenburg. Présent à ses côtés, Axel Merckx ne voulait rater cet évènement pour rien au monde. "C’était un privilège d’être ici. Il m’a invité à passer les derniers moments de sa carrière, c’est un superbe geste. Je l’ai connu à ses débuts chez les pros, il était à Athènes avec moi quand j’ai remporté la médaille de bronze. On a gardé un bon contact même après ma carrière".

Pour l’ancien coureur, Gilbert fait partie des grands noms du cyclisme. "Philippe est le meilleur de sa génération. Il a un palmarès inégalable. Il fait partie des monuments du cyclisme".

Le Verviétois a fait vibrer tout un pays durant sa carrière, y compris son ancien coéquipier. "J’avais les larmes aux yeux quand il a gagné Liège-Bastogne-Liège en 2011. Et quand il est devenu champion du monde l’année d’après, c’était encore plus beau. Il a fait une saison à la Eddy Merckx".

Le fils du Cannibale conclut par une petite anecdote vécue aux côtés du coureur de 40 ans. "On nous appelait la 7e Compagnie lorsqu’on roulait chez Lotto. On a bien rigolé sur les routes quand on avait le temps. C’est un bon copain et on a passé du bon temps ensemble".