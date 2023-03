Axel Merckx préoccupé par Alaphilippe après les Strade Bianche : "Il m’inquiète un petit peu"

Notre nouveau consultant Axel Merckx est passé au micro de Rodrigo Beenkens pour le traditionnel débriefing d’après-course. L’ex-coureur belge salue l’effort de Tom Pidcock, vainqueur en démonstration des Strade Bianche samedi.

"C’est formidable" explique Axel Merckx. "Un effort solitaire de près de 50 kilomètres, ça ressemble à ce que Pogacar a fait l’an passé. Bravo à lui de ne jamais avoir baissé les bras, même quand le groupe de chasse est revenu à 7 secondes. C’est quand même une prestation impressionnante."

Axel Merckx en profite pour décerner ses bons et moins bons points. "J’ai bien aimé Rui Costa" explique-t-il. "Il était agressif et a fait une belle course. Tiesj Benoot était à son niveau mais il lui a manqué quelque chose. Valentin Madouas qui confirme encore une fois sa grande classe. Je crois qu’il va en décrocher une bientôt."

Par contre, à 15 jours de Milan-Sanremo et un mois du Tour des Flandres, certains coureurs ont déçu et sont passés inaperçus.

"J’attendais un petit peu plus de Julian Alaphilippe" explique Axel Merckx. "Cela m’inquiète un petit peu mais j’espère qu’il va pouvoir rectifier le tir d’ici le Tour des Flandres. Cela aurait été mieux de le voir à l’attaque ou dans les avants postes comme Mathieu van der Poel aujourd’hui. Pour le Néerlandais, même si c’était sa reprise aujourd’hui c’était un peu décevant car on a l’habitude de le voir directement devant. Mais les Strade Bianche ne sont pas une course comme les autres. van der Poel a encore le temps de rectifier car c’est sa première. Alaphilippe par contre, cela m’inquiète un petit peu…"