Axel Merckx dresse le bilan de la saison cycliste : "le seul bémol de Remco Evenepoel cette année c’est la Vuelta"

Axel Merckx était présent sur le plateau de 100% sport pour dresser le bilan de la saison cycliste dont la dernière course sur le sol européen s’est courue ce dimanche. Pour notre consultant, le choix de l’homme de la saison sur les courses d’un jour s’est fait sur… une course : le championnat du Monde : Matthieu van der Poel a été chercher son premier maillot arc-en-ciel, tout en ayant gagné Milan-Sanremo et Paris-Roubaix. Un triplé qui n’a jamais été réalisé la même année dans l’histoire du cyclisme. Le Néerlandais passe donc d’une courte tête devant Tadej Pogacar, lauréat de la Flèche wallonne, du Tour des Flandres et du Tour de Lombardie (pour la3e fois de suite). Tout en ayant pris la deuxième place sur le Tour de France.

Aucun débat par contre pour notre consultant concernant l’équipe de la saison et l’homme des courses par étapes : il s’agit de l’équipe Jumbo Visma, qui a gagné les trois grands tours, et de Jonas Vingegaard, qui a remporté le Tour de France et pris la deuxième place de la Vuelta.

Au niveau Belge, les internautes qui ont voté sur le site sport de la RTBF ont mis Remco Evenepoel à la première place.

"C’est très subjectif. C’est difficile de comparer toutes les courses" explique Axel Merckx, qui n’est pas d’accord avec les votants. "Le seul bémol de Remco cette année c’est la Vuelta. Personnellement j’ai un faible pour Philipsen car il a couru chez moi. C’est tout de même lui qui a gagné le plus de victoires cette saison dans tout le peloton. Van Aert a été présent. On ne peut pas lui en vouloir. Mais il y a toujours eu quelqu’un de plus fort que lui."

Enfin, concernant la coureuse de l’année, c’est Lotte Kopecky qui devance Demi Vollering pour Axel Merckx. "Lotte Kopecky est la coureuse de l’année. Oui, Demi Vollering a gagné le Tour mais Kopecky était deuxième. Et Kopecky a gagné le championnat du monde d’une manière très impressionnante."