Axel Lombet et Liam Moreau : du pôle élites de l’ACFF à OHL et Charleroi

En août 2022, l’ACFF a lancé un nouveau pôle élites avec une vingtaine de jeunes talents francophones, de 15 ou 16 ans. En vivant du matin au soir comme dans un club pro, l’objectif est d’attirer encore plus vite leur regard. Un Namurois et un Luxembourgeois sont les premiers à y être arrivés.



Le projet existe depuis le début de la saison 2022-2023, mais l’ACFF et ses initiateurs ont préféré attendre quelques mois de fonctionnement avant d’en faire état publiquement, dressant du même coup les premiers enseignements : le football francophone amateur possède désormais un pôle élites, lequel donne à une petite vingtaine de jeunes talents de quinze et seize ans l’occasion de vivre pleinement et professionnellement une immersion foot-école, chaque semaine du lundi matin au samedi midi.



L’objectif est bien sûr d’offrir à ces pépites dénichées par des scouts de toutes les provinces francophones et Bruxelles l’environnement sportif et scolaire susceptible de déboucher sur un engagement plus rapide au sein de clubs professionnels.



Comme le dit Daniel Boccar, directeur technique, le projet se veut être une passerelle permanente entre le foot amateur, l’ACFF et le monde pro.



"Et si cela reste sans contrat pro au bout du parcours, ce ne sera pas non plus un échec. On aidera le jeune à retomber sur ses jambes, en intégrant pourquoi pas une structure intermédiaire comme les sélections provinciales et le foot élite délocalisé. Mais soyons humbles : on peut très bien devenir un très bon joueur de football international sans passer par ces performantes et nouvelles filières ACFF. L’exemple de Thomas Meunier en est la preuve."En attendant le pôle élites a déjà son petit succès puisqu’après quatre mois à peine d’existence, le jeune médian offensif andennais.



Axel Lombet, 15,5 ans affilié au départ à la RUW Ciney a été recruté par OHL tandis que le défenseur central gaumais Liam Moreau, 15 ans en décembre dernier, passé par Messancy et affilié au club luxembourgeois de Racing Union Lëtzebuerg a pu s’affilier au Sporting de Charleroi.