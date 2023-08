Axel Laurance, champion du monde espoirs, a tout donné : "J’avais envie de vomir durant tout le dernier tour"

Axel Laurance a décroché le titre de champion du monde espoirs, ce samedi, à Glasgow. Le Français de la formation belge Alpecin-Deceuninck a réalisé un sacré numéro, résistant à tous ses adversaires un à un. Vainqueur en solitaire, Laurence est sorti complètement épuisé de cette longue et usante course. Il a d’ailleurs vomi après avoir passé la ligne d’arrivée.

"C’est incroyable. Je ne me pensais pas capable d’un tel numéro. Ça sera compliqué de faire plus dur que ça dans ma vie. J’étais mort, je n’avais plus rien. J’avais envie de vomir durant tout le dernier tour. Mais je n’ai rien lâché, j’ai continué de me battre. Je suis resté concentré. Je ne me suis jamais affolé. J’étais seul devant mais je ne pensais pas au titre", a confié le Français au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers.

Membre de l’échappée matinale, Laurance s’est débarrassé de ses compagnons un à un. "Je ne me suis jamais calqué sur une équipe, a-t-il expliqué, Je suis resté concentré sur ma course. J’ai suivi les attaques sans perdre trop d’énergie. J’ai fait une course parfaite".