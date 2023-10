Axel Kiener de retour dans "Demain nous appartient" après une longue absence

Après plus d’un an d’absence, Axel Kiener s’apprête à faire son grand retour dans "Demain nous appartient", où on le retrouvera d’ici peu sous les traits de Samuel Chardeau.

Les fans de "Demain nous appartient" ne l’auront certainement pas oublié : de 2018 à 2022, Axel Kiener incarnait le rôle de Samuel Chardeau, l’un des personnages phares de la quotidienne. Après avoir vécu une succession d’épreuves, notamment une prise d’otage et l’incendie de son haras, celui-ci avait plié bagage l’été dernier pour partir vivre au Mexique, laissant derrière lui sa petite amie Victoire.

Comme l’avait affirmé la production à l’époque, ce départ n’était toutefois que temporaire, puisqu’après un an passé en Amérique du Sud, le gynécologue de l’hôpital Saint-Clair est maintenant sur le point de revenir à Sète. Selon les informations recueillies par Télé-Loisirs, Axel Kiener reprendra en effet le tournage de la série au cours du mois d’octobre. Étant donné le délai qui sépare la diffusion des épisodes de leur mise en boîte, l’acteur devrait donc réapparaître à l’écran dans une poignée de semaines.