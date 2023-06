Axel Hervelle sur l’arrivée de Camara en NBA : "C’est maintenant le plus dur qui commence, il faut convaincre le coach et l’équipe"

Toumani Camara est le 2e belge à être drafté en NBA après Axel Hervelle. Si ce dernier n’a jamais évolué dans la ligue américaine, il est heureux que la Belgique puisse peut-être avoir un nouveau représentant en NBA.

Choisis en 52e position cette nuit lors de la draft NBA, Toumani Camara va devoir montrer qu’il mérite un contrat dans son équipe des Phoenix Suns. "J’ai suivi sa carrière universitaire et je lui souhaite de profiter, car c’est une expérience unique. Il n’a pas de conseil à recevoir pour l’instant. C’est plutôt à nous, Belge, d’espérer le voir évoluer en NBA", explique Axel Hervelle qui avait été sélectionné par Denver à la 52e place en 2005, mais sans jamais traverser l’Atlantique par la suite au micro de Jérémie Baise.

Reste cependant le plus dur. Convaincre son club de lui offrir un contrat : "oui, ce n’est qu’un début pour lui. La moindre opportunité doit être saisie. Mais c’est un joueur qui est déjà dans un programme exigeant au niveau universitaire qui forme des athlètes au monde professionnel. Maintenant, c’est clair qu’au niveau reconnaissance et médiatique, il y aura un travail d’adaptation pour lui. Je suis convaincu qu’au niveau du travail qui l’attend, il est préparé. Après, ça va maintenant être la partie la plus difficile pour lui. Il doit gagner la confiance de l’équipe et du coach. Et je lui souhaite tout le succès possible, car c’est un vrai défi."

Un défi, mais déjà une première belle récompense du travail accompli : "Il a tenté sa chance aux USA. Il a un don et un physique qui lui permettent d’évoluer au haut niveau. Ajouter à ça le travail au quotidien, sur le développement physique et technique qui lui donne une opportunité et la chance d’être drafté. Tout le mérite lui revient. Il faut être fier de son travail et lui souhaiter le meilleur pour la suite, car il n’a franchi qu’une étape de sa carrière. Mais il doit être fier de ce qu’il a accompli", conclut Axel Hervelle.