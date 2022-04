Axel et David, étudiants à Kiev, ont fui la guerre en Ukraine : "Nous nous sommes sentis discriminés"

Axel et David sont tous les deux originaires de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Ils ne se connaissent pas, mais leur histoire est très similaire. Tous les deux ont un rêve : l’un veut devenir le plus grand informaticien du monde, l’autre un ingénieur renommé. Pour y arriver, ils quittent leur pays et décident d’étudier à l’Université de Kiev, en Ukraine.

Ils menaient une vie estudiantine paisible jusqu’au 24 février 2022, jour de l’invasion russe. Comme plus de 3,7 millions d’Ukrainiens, Axel et David décident de quitter le pays pour échapper aux bombardements. Un vrai parcours du combattant les attend. "Des Ukrainiens nous insultaient sur notre chemin 'Putain de noirs, imbéciles'", se souvient David. "Ils faisaient passer les Ukrainiens avant nous, dans les bus", raconte Axel.