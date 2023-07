Axel De Lie : "J'espère que Caleb Ewan pourra ramener une étape à Lotto après quelques jours de course"

À 24 ans, il lui a fallu plus de temps que son frère pour trouver ses marques dans le monde professionnel. "Devenir professionnel, c’était un rêve mais je crois que je n’ai jamais mis tout en œuvre pour le devenir parce que je ne m’entrainais pas assez", confie Axel De Lie. "Depuis que je suis arrivé chez Lotto, j’ai un entraineur. Je n’en avais jamais eu auparavant. Et je me suis rendu compte qu’avant je roulais en vélo et je faisais des courses, alors que maintenant je m’entraine en vélo et je fais des courses. En termes d’heures de scelle, il n’y a pas énormément de différence mais il y a tous les exercices qui changent beaucoup. C’est grâce à cela que mon niveau s’élève, en plus des courses qui sont elles aussi plus relevées."



Tout le monde connait les qualités de sprinteur d'Arnaud de Lie, et même peut-être à l’avenir de coureur de Classiques. De son côté, dans quel registre de coureur Axel se voit-t-il ? "Chez les Juniors, j’étais plutôt le style de coureur qui avait une pointe de vitesse, mais seulement après une course assez dure ou à l’issue d’une échappée en fin de course. En général, ça se passait pas mal au niveau du sprint. Mais en vitesse pure, je ne sais pas spécialement sprinter. Les quelques fois où j’ai été avec les pros, ça a été un peu à chaque fois la même chose. J’étais celui qui roulait en tête de peloton comme un Tim Declercq. Et c’est assez sympa. C’est vrai qu’on ne voit pas grand-chose de la course, mais à chaque fois qu’on rentre dans un village, il y a tout le public qui nous encourage. En étant en tête de peloton, on a l’impression que les applaudissements et les encouragements sont uniquement pour nous." Dans un autre registre, il se voit aussi un peu comme un Ludovic Robeet "qui peut avoir sa chance dans les échappées, qui va assez loin. On ne sait jamais. Si un jour on arrive pour la victoire au terme d’une échappée au long court, peut-être qu’avec la petite pointe de vitesse que j’ai, ça peut passer. C’est un peu des rêves que j’ai."