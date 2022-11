Axel Bauer : vos places pour le concert à Seraing le 9 décembre

Avec Radio Londres, son septième album studio en quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer rend hommage à un esprit de résistance historique, le transposant dans notre monde contemporain avec conviction et humilité combinées.

Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau, permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué.

En cinquante-huit minutes haletantes et accrocheuses, Axel Bauer vient de délivrer, avec une réussite à la fois inédite et éclatante, un grand disque à son image et, par extension, à celle de la vie elle- même : chaleureux, addictif, simple et mortel.