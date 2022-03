Axel Bauer évoque avec émotion son cancer

Le chanteur sera de retour avec son septième album en 40 ans de carrière, Radio Londres.

Pour l’occasion, il est passé vendredi dernier (25 mars) sur le plateau de l’émission Taratata 100% live pour interpréter, entre autres, la plage titulaire de ce nouvel album en neuf ans. Il y fait référence à son père, mais aussi à une tumeur qu’on lui a détectée en 2017, au travers du titre "C’est Malin".

En janvier, il avait expliqué au Parisien : "Ce qui m’intéresse, c’est de raconter le moment où ta vie bascule, quand tu reçois une nouvelle aussi perturbante qui te montre que tu n’es pas invincible, qui te place face à un vrai choix de survie, de résistance là aussi. […] Ce n’est pas la première fois que je vois le camion passer tout près. Mais j’ai la conviction depuis longtemps qu’il faut faire de la mort ta meilleure alliée."

Et c’est au micro de Nagui qu’il s’est confié avec beaucoup d’émotion sur le sujet. Il explique : "C’est quelque chose d’assez personnel et que je veux partager avec le public. C’est quelque chose d’assez tragique, ce n’est pas une chanson drôle, mais c’est cet instant où on apprend une très, très mauvaise nouvelle". Et il ajoute en anglais : "La vie ne tient qu’à un fil".

"C’est une chanson en plusieurs volets. La première partie c’est ce type qui est sur une route du sud, la main sur le volant, les cheveux dans le vent, tout va bien, il est heureux, il a tout. Et puis il apprend cette nouvelle et sa vie va basculer. C’est un peu mystérieux comme j’en parle mais j’ai eu un cancer en 2017 et le message que je peux avoir et transmettre par rapport à ça, parce que je suis totalement guéri depuis cinq ans… Applaudissons ceux qui nous soignent ! On vit dans un pays formidable où on peut se faire dépister gratos, et c’est ça qui m’a sauvé. Un an après, je ne serais pas là".

A voir en vidéo ci-dessous :