"Si la chanson pose la question, c’est déjà gagné" : Axel Bauer interroge le sens du mot "résistance", souvent galvaudé, en convoquant le souvenir de son père, une des voix de Radio Londres, dans son nouvel album.

Dans la famille Bauer, les plus jeunes connaissent Jim, fils d’Axel, qui s’est fait un prénom dans le tremplin musical télévisé The Voice. Les familiers des années 1980-1990 repèrent Axel depuis les tubes "Cargo", et son clip signé Jean-Baptiste Mondino, ou "Eteins la lumière". Et les curieux des arcanes de la Résistance savent qui était Franck, père d’Axel, dernier speaker survivant de Radio Londres avant sa disparition à 99 ans en 2018.

C’est lui qui inspire le nom de l’album, "Radio Londres", ainsi que deux titres, "Ici Londres" et "Le jour s’enfuit".

On entend d’ailleurs la voix de Franck Bauer au début et à la fin d'"Ici Londres", enregistrée par son fils.

