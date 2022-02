Axel Bauer, co-coach dans The Voice Belgique : "C’est intimidant d’être devant une personne qui chante"

C’est dans cette nouvelle aventure que s’est lancé Axel en avouant qu’il n’aurait pas pu faire autrement car il ne sait pas dire non à BJ. Loin de le regretter, le chanteur évoque les belles rencontres qu’il a pu faire durant ces instants passés avec les candidats.

" J’ai fait de belles découvertes, j’ai écouté 6 voix et 6 façons très différentes de rentrer dans des chansons et toutes m’ont plu."

Sans briefing de la part de BJ Scott, qui lui donne son entière confiance, il lui a été demandé d’aider les talents devant lui. Donnant une grande importance aux mots, il a fortement misé sur ces derniers afin de faire sortir de l’émotion de la part des candidats.

" Quand je travaille sur l’interprétation, le plus important pour moi c’est le texte. Plus le texte arrive dans le corps, plus il est naturel de le faire, plus on l’intègre, plus on arrive à faire des parallèles avec soi. […] Quelques fois, juste un détail comme ça donne de la lumière sur le texte ainsi que sur l’interprète. On a l’impression qu’il s’adresse à nous, public. "