Awich, une Okinawaïenne devenue la sensation du hip-hop japonais

Awich sait également que la vie dans une société japonaise majoritairement homogène "peut parfois devenir difficile" pour les personnes d’origine étrangère.

"Ma fille est métisse japonaise et noire. Elle avait des questions quand elle était plus jeune, et nous avons essayé d’y répondre ensemble. Tous les moules dans lesquels on nous a mis par le passé n’ont plus de sens aujourd’hui".

Etre une femme signifie aussi que vous "n’avez pas à être comme ci ou comme ça. Vous pouvez à la fois être mère et sexy, extravertie et intelligente, créative et érotique. Vous pouvez être tout cela à la fois".