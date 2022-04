Awans: un artiste peint des oiseaux en trompe-l'oeil sur des cabines électriques

À Awans, un artiste de "street art" tente de réintégrer la nature en milieu urbain. En guise de toile, il utilise des cabines électriques à la demande des communes intéressées. Il peint des oiseaux tout en couleurs et en trompe-l'œil, le public est enchanté.

Objectif: embellir le décor urbain

Gaspard Nibelle est un spécialiste du "street art" et se trouve à Awans pour peindre une cabine électrique sur la rue Chaussée. L'objet est d'abord peint de façon unie, en imitant le fond naturel. Un oiseau y est ensuite soigneusement dessiné. Le but: enlever un peu de moche dans un décor urbain. "C'est ça la démarche", confirme l'artiste, "c'est vraiment prendre un objet qui est devenu avec le temps, peut-être sale ou dégradé, qui est gris surtout et qui n’apporte rien au paysage. L’intention, et c’est personnellement que je parle, c’est vraiment remettre le décor qu’il y a derrière et ajouter une petite note de couleur, comme les oiseaux en l’occurrence".