Awans : le groupe Delhaize installe une plateforme de distribution pour ses livraisons à domicile

Ne plus faire la file aux caisses, recevoir ses courses à domicile, une tendance qui s’est installée depuis la crise sanitaire.

A tel point que ce qui était un service de niche pour certains acteurs de la grande distribution devient tout doucement très porteur.

C’est le cas du groupe Delhaize. Pour mieux gérer ce nouveau marché, le groupe va créer un "hub", une plateforme de distribution à Awans.

Le bâtiment de stockage s’étendra sur 900 mètres carrés et 6 personnes ont été engagées pour y travailler.

Désormais, les camions qui viennent du gros centre du groupe à Puurs peuvent acheminer les marchandises la nuit à Awans et puis des camionnettes partent livrer aux 4 coins de la Province au domicile du client. "Grâce à ce hub on pourra livrer une centaine de commandes par jour en Province de Liège, la moitié va d’ailleurs pour l’instant sur Liège même", explique Karima Ghozzi, la porte-parole de Delhaize.

Si ce marché reste marginal par rapport aux achats en magasin, il ne cesse d’augmenter : + 80% au début de la crise sanitaire et actuellement une croissance de 50%. "Le profil des clients a aussi changé. Pendant la crise, on voyait au début que les gens avaient tendance à stocker des produits secs. C’était des personnes âgées ou des familles avec de jeunes enfants. Aujourd’hui, on constate que les clients commandent aussi des produits frais et que ces clients sont de toutes les catégories d’âge et de situation", ajoute Karima Ghozzi.

La plateforme, le Hub liégeois, de Delhaize à Awans sera inauguré dans quelques jours.