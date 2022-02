Awakening, le premier album du Trio Aries dans un programme qui parcours le centre de l’Europe au XIXe siècle

Lauréat de l’édition 2020 du concours Supernova – coorganisé par Musiq3 et Klara – le Trio Aries a reçu dans sa corbeille de prix la possibilité de publier un premier CD. Le voici, enregistré au Singel d’Anvers mais avec le soutien du centre anderlechtois Beeldenstorm, et c’est une jolie réussite.

Sous le titre Awakening (Eveil), Alice Van Leuven (violon), Paul Heyman (violoncelle) et Wouter Valvekens (piano) proposent un programme original et cohérent parcourant, presque à reculons, le centre de l’Europe au XIXe siècle. Le programme s’ouvre avec une brève mise en bouche (la transcription pour trio d’une étude de Scriabine), et comprend deux beaux trios, l’un moins connu (l’opus 2 en ut mineur de Josef Suk) et l’autre plus familier (l’opus 49 en ré mineur de Mendelssohn, qu’ils avaient joué en finale du concours Supernova). Et, entre les deux, le mouvement isolé pour trio à clavier D. 897 de Schubert.

Les amateurs de musique de chambre trouveront leur bonheur dans l’interprétation des trois excellents jeunes musiciens flamands : à la fois dynamique et enjouée, mais aussi lyrique, voire grave quand il le faut.

CD Etcetera/Outhere