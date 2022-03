Avril Lavigne sait quelle star devrait la jouer dans un biopic et c’est une bonne idée

Sur le tapis rouge des IHeart Radio Music Awards ce mardi, Avril Lavigne a discuté avec une journaliste. A la question : "qui aimerait-elle voir jouer son propre rôle dans un biopic sur sa vie ?", la chanteuse a répondu qu’elle trouverait cool que ça soit Kristen Stewart.

Si le souhait se réalise, Kristen Stewart n’en sera pas à son premier biopic. L’actrice a joué Lady Di dans le film " Spencer " en 2021 et a interprété Joan Jett, une légende du rock, dans " The Runaways " il y a plus de 10 ans.