Les débuts de l’album Let Go étaient impressionnants. Celui-ci a reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards. Plus précisément, ce sont les trois singles d’Avril "Complicated", "Sk8er Boi" et I’m With You qui l’ont hissé en haut de tous les classements possibles de cette époque.

"Complicated", sorti en mai 2002, reste à ce jour l’un des titres les plus vendus de la chanteuse. Il a également eu beaucoup de succès à la radio. En effet, il a été numéro un pendant de nombreuses semaines dans de plusieurs pays du monde dont l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Canada et même le Venezuela. La chanson a aussi atteint la deuxième place du Billboard Hot 100. Ensuite, ce single a été suivi de "Sk8er Boi" en août ; ce fut un autre succès. Il a été dans le Top 10 des Charts radio du monde entier. Puis, "I’m With You" était le troisième hit, sorti en novembre. Il s’est placé à la 4e place du Hot 100.