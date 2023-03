Ce lundi 6 mars, Tyga et Avril Lavigne ont échangé un baiser qui confirme les rumeurs de leur idylle.

Fin février, Avril Lavigne et Tyga ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. La rumeur a donc commencé à se répandre sur une possible liaison. Cette rumeur a été confirmée hier lors de la Fashion Week de Paris à la soirée Mugler X Hunter Schafer à laquelle ils sont arrivés main dans la main et ont échangé un baiser devant les photographes.