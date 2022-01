Avril Lavigne développe un film autour de sa chanson « Sk8er Boi »

Avril Lavigne sortira bientôt un nouvel album très Rock dont on connaît déjà " Bite me " et " Love It When You Hate Me ".

Alors qu’elle confiait être "une fille qui vient d’une petite ville et qui écoutait des groupes comme Blink-182 et Green Day et NOFX au lycée", l’artiste a discuté avec Mark Hoppus de Blink-182 dans l’émission "After School Radio" sur Apple Music. Elle a abordé différents sujets comme son prochain projet "Luv Sux", le 20e anniversaire de son premier album et surtout, elle a dévoilé adapter un de ses tubes au cinéma.

Il s’agit de "Sk8er Boi", un morceau iconique sorti en 2002 sur l’album "Let Go". On peut lire sur les pages de Charts in France qu’Avril Lavigne remarque que "les gens sont à fond sur "Sk8er Boi". Ils n’arrêtent pas de me demander de la chanter, et pareil pour l’album. Je ne l’explique pas vraiment mais c’est drôle, je veux dire, c’est une chanson que je joue en live depuis 20 ans maintenant et bizarrement, il y a toujours des gens qui la découvrent aujourd’hui, elle vit une nouvelle vie par elle-même ".

Le rock à nouveau sur le devant de la scène donne un nouvel élan à cette artiste qui a décidé de faire un film autour de cette chanson mythique. "Je suis en plein milieu du processus de développement en ce moment, et laissez-moi vous dire, c’est énormément de travail ! Rencontrer des sociétés de production, assembler une équipe, échanger et rencontrer différents scénaristes… J’ai déjà l’histoire et mes idées en tête. Je reçois des idées de pitch, je discute avec eux " poursuit-elle, "Là j’ai trouvé quelqu’un que j’adore donc je pense qu’on va pouvoir aller de l’avant. Une fois que le script sera écrit, je produirai le film et je superviserai tout le projet ".

Cette année sera très audacieuse pour Avril Lavigne qui donnera le coup d’envoi le 25 février avec la sortie de son nouvel album de rock & roll pur et dur.