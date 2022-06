Avril Lavigne écarte d'un coup de poing la théorie farfelue du sosie

L’actuelle Avril Lavigne n’est pas Avril Lavigne. La vraie Avril Lavigne est décédée au début de sa gloire et est remplacée par un sosie nommé Melissa depuis 2003. Telle est la théorie loufoque brandie par un clan de conspirationnistes depuis près de deux décennies.

Ces fans sceptiques trouvent que la chanteuse a changé physiquement à partir de 2003. Selon eux cette Melissa n’a pas tout à fait le style grunge d’Avril Lavigne, elle préfère les jupes aux pantalons de skate et cache d’ailleurs des indices sur cette supercherie dans les paroles des chansons ou dans les visuels promotionnels (lors d’un shooting photo le prénom "Melissa" était écrit sur la main de l’artiste).

Avril Lavigne lassée par cette théorie saugrenue a profité d’une tendance TikTok pour l’envoyer bouler avec humour et punch ! Dans cette vidéo on peut la voir sautiller sur place, comme un boxeur qui s’échauffe, en s’adressant à "chaque commentaire sur mon Instagram", puis asséner un coup de poing accompagné de la phrase "Pourquoi rendez-vous les choses si compliquées ?" (clin d’œil à son tube "Complicated" dont elle reprend les paroles) et finalement donner un grand kick dans le commentaire "Es-tu la vraie Avril ?"

La star canadienne a également reproduit la pochette de son album "Let Go" 20 ans plus tard. Sur la cover de ce premier album sorti en 2002 on la voyait vêtue de noir au milieu des passants dans une rue de New-York. Même cadre, même tenue en 2022. Pour cet anniversaire elle a également sorti une réédition de l’album avec six morceaux bonus.

A 37 ans Avril Lavigne ne manque pas de projets, elle planche même sur un film inspiré par son hit "Sk8er Boi".