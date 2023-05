Avril 2023 : un mois froid, humide et sombre

Le mois d’avril est derrière nous et ne laissera pas un souvenir printanier. En effet, à Uccle, on a enregistré aucun jour de printemps, c’est-à-dire que la température maximale n’a jamais atteint les 20 °C dans la station de référence. Et si on regarde les températures maximales quotidiennes, elles ont été très souvent inférieures à la normale. Sur l’ensemble du pays, la température la plus basse a été observée à Butgenbach le 5 avril avec -6,9 °C et c’est à Kapelle-op-den-Bos qu’il a fait le plus chaud, on a mesuré 21,3 °C le dernier jour du mois.