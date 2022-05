Avril 2022 un peu frais et sec mais avec une belle production d’énergie renouvelable

Aujourd’hui démarre le mois de mai et l’Institut Royal Météorologique a publié le bilan climatologique du mois d’avril qui fut un peu plus frais et plus sec que la normale.

Froid et humide en début de mois

Les dix premiers jours du mois furent froids et humides. Ensuite, le temps est devenu plus chaud et plus sec (à l’exception des derniers jours du mois). Cela a donc équilibré la moyenne de la température dans la station de référence d’Uccle à 10,1 °C (moyenne de 10,4 °C).

Record de température minimale

Le thermomètre de la station d’Uccle est descendu jusqu’à -2,9 °C le 3 avril. Il s’agit de la température nocturne la plus basse de la période de référence. Si l’on reprend les valeurs depuis le début des relevés météorologique en 1892, il s’agit de la sixième valeur la plus basse. Le record absolu étant le mois d’avril 1986 lorsque la température est descendue à -4,7 °C.

Moins de précipitations

37,4 mm de précipitations sont tombés à Uccle dont 23 mm sur les 10 premiers jours. La normale est de 46,7 mm.

Dans la région de Tournai, le déficit de précipitation est plus marqué : à peine 40% des pluies normalement observées sont tombées. C’est la seule région de notre pays où il fait déjà extrêmement sec selon l’indice de sécheresse.