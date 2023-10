Avoir un hobby ou une passion vous permettrait de vivre heureux et en bonne santé.

Les passe-temps et autres hobbies constitueraient l'une des clés du bonheur pour vieillir épanouis et en bonne santé, d'après une étude menée auprès de personnes âgées de 65 ans et plus dans seize pays. Non seulement les passe-temps permettraient de réduire les symptômes dépressifs mais ils seraient aussi liés à une augmentation du bonheur et de la satisfaction dans la vie.

Une étude dirigée par des chercheurs de l'University College London (UCL) explique que les passe-temps, (jardinage, lecture, art, jeux...) permettraient de lutter contre le déclin de la santé mentale et du bonheur lié à l'âge. Et ce n'est pas tout puisqu'ils contribueraient à l'épanouissement des personnes âgées, tout comme à leur bonne santé (autodéclarée) et leur satisfaction dans la vie. Des plaisirs simples et accessibles qui pourraient participer à améliorer la santé mentale de plus d'un milliard de personnes dans le monde.

Plus de 93.000 individus âgées de 65 ans et plus ayant participé à cinq études longitudinales en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, en Chine et dans 12 pays européens, ont été inclus dans ces recherches, pour lesquelles leurs données ont été analysées sur une période de quatre à huit ans.