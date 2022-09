Comment avoir les cheveux bien lisses même quand il pleut ?

L’été touche à sa fin et laisse place à la pluie de l’automne. La pluie a tendance à gâcher nos brushings dès les premières gouttes. Heureusement, dans le 8/9, David Jeanmotte vous livre 5 astuces pour garder des cheveux lisses même sous la pluie.

Pour avoir les cheveux bien lisses, il faut tout d’abord passer par la case soins. Lavez-vous les cheveux avec un shampoing et un après-shampoing anti-frisottis qui vont refermer les écailles des cheveux et ainsi faciliter le brushing et le lissage.

Ensuite, essorez-les correctement à l’aide d’une serviette-éponge afin d’en retirer l’excédent d’eau. Pour finir, appliquez un soin thermo-protecteur avant de passer au brushing.