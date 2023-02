Avoir le mal de mer à la montagne ? C'est possible !

Si vous avez la chance de vous rendre à la montagne cet hiver, vous pourriez être sujet au mal de ski. Dans le jargon médical, on appelle ça la cinétose du skieur. Cette pathologie s'apparente au mal de mer. Comment réagir dans ce genre de cas ? Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Le mal de ski est un trouble sensoriel dû à un conflit d’informations au niveau de l’oreille interne et de l’œil. Tout comme le mal de mer et le mal des transports, il s'agit d'une forme de cinétose. "Les cinétoses sont dues à une discordance entre la perception visuelle et le système vestibulaire", explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Symptômes

Ils sont identiques à ceux du mal des transports ou du mal de mer :

Sensation de malaise

Nausées, vomissements

L'impression que la montagne tangue et que la piste bouge sous nos pieds

Fatigue

Ce mal de ski est à différencier du "mal des montagnes" qui survient au-delà d'une certaine altitude - plus de 2500 m - en raison du manque d'oxygène et de la baisse de la pression atmosphérique. La cinétose peut toucher les skieurs alpins, amateurs et même avertis.