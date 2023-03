Avoir des enfants entrave davantage la carrière des mères que celles des pères (infographies)

Pour Laurène Thil, économiste à HIVA – KU Leuven, il convient d’abord de regarder du côté des choix de carrière des femmes, souvent par anticipation d’une future grossesse et maternité. "Puisque les femmes sont plus susceptibles d’être confrontées à des interruptions d’emploi, elles sont moins enclines à rechercher une formation ou à être mieux rémunérés à des postes à plus grande responsabilité", explique Laurène Thil.

Sur ce point, les données d’Eurostat sont claires : les femmes qui ont un diplôme moins élevé travaillent davantage à temps partiel, surtout si elles ont des enfants. En 2021, 26% des mères qui avaient un niveau de diplôme supérieur étaient à temps partiel contre 36% des mères avec un plus faible niveau de diplôme.

Le salaire des femmes à temps partiel est 38% moins élevé que celui d’un homme à temps plein en Belgique.

Données Statbel, 2021

À titre de comparaison, le salaire brut moyen d’une femme avec trois enfants à temps partiel est de 2294 euros/mois en Belgique selon les données fournies par Statbel, tandis que celui d’un homme avec le même nombre d’enfant à temps plein est à 3697 euros/mois, soit 38% de moins.

C’est aussi ce qu’a observé Lola Galer, chargée d’études au service études et action politique de La Ligue des Familles : "Les mères favorisent des occupations plus proches de leur domicile, qui leur offrent de la flexibilité nécessaire pour assumer leur vie familiale et l’éducation de leurs enfants, quitte à ce qu’elles soient moins rémunératrices."

Ce choix d’une carrière flexible incombe donc davantage aux femmes notamment car "l’offre de services de garde est plus ou moins adaptée au travail à temps plein des mères en Belgique. Si on regarde chez nos voisins, en France ou en Europe de l’Est, la part des femmes qui travaillent à temps plein est plus élevée que chez nous" rapporte Laurène Thil.