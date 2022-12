Avoir chaud au nez permet de mieux combattre les rhumes.

Une étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology détaille une nouvelle façon pour notre corps d’attaquer les intrus. Et cette méthode fonctionne mieux lorsqu’il fait chaud. Ces découvertes pourraient permettre de développer de nouveaux traitements contre le rhume et d’autres virus, a expliqué à Mansoor Amiji, professeur à l’université Northeastern et co-auteur de ces travaux.

Le point de départ est une précédente étude qu’il a menée en 2018, ayant découvert que les cellules du nez libèrent des vésicules extracellulaires (VE), un nuage de minuscules particules attaquant les bactéries au moment de l’inhalation. "La meilleure analogie, c’est celle du nid de frelons", explique Mansoor Amiji. Comme des frelons défendent un nid en cas d’attaque, les VE volent en essaim pour s’attacher aux envahisseurs et les tuer.

Les chercheurs se sont ensuite posé deux questions : les VE sont-ils aussi sécrétés en cas de présence d’un virus ? Et si oui, leur réponse est-elle affectée par la température ? Pour leurs tests, les scientifiques ont utilisé de la muqueuse nasale de bénévoles (qui subissaient une opération pour retirer des polypes) et une substance reproduisant une infection virale. Résultat : des VE sont bien produites contre les virus.