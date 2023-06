Avis de tempête sur le plan climat de la Belgique qui devra encore attendre

La Belgique est-elle bonne élève dans le dossier climat ? Elle est en tout cas censée remettre son projet pour remplir les objectifs européens vendredi. Mais en Belgique, rien n’est simple.

Les différents niveaux de pouvoir sont en désaccord. Il faut dire que le pays compte 4 ministres en charge du climat, ce qui ne facilite pas un accord. Il faut pourtant montrer patte blanche pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

La Commission européenne demande de diminuer de 47% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux émissions de 2005. Sauf que la Flandre bloque depuis longtemps même si elle a revu ses ambitions à la hausse. Elle ne veut pas baisser de plus de 40%. Résultat : impossible pour la Belgique d’atteindre les objectifs européens.

Comment sortir de cette impasse ? Trois possibilités sont envisagées. Soit la Flandre change d’avis mais cela semble compromis.

Soit la Belgique accepte de donner une compensation financière importante : plus d’un milliard d’euros, selon la ministre Khattabi, qui a déjà annoncé que le fédéral ne payerait pas. Soit les autres entités doivent fournir plus d’efforts pour compenser les résultats de la Flandre. Ce qui n’est franchement pas gagné. Mais il reste un peu de temps, le plan définitif est attendu pour juin 2024. Il reste donc un an.

Le gouvernement fédéral se tiendra aux côtés des entités fédérées pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs climatiques mais il ne prendra pas à sa charge l’achat de quotas d’émission de CO2 pour compenser le manque d’efforts flamands, a averti mardi la ministre du Climat, Zakia Khattabi, en commission de la Chambre.