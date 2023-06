Avis de tempête sur le jus d’orange

Il faut savoir qu’une bonne partie des jus d’orange que nous consommons ici en Europe provient d’Amérique du Sud, du Brésil essentiellement. Les fruits sont pressés sur place, pasteurisés et même de plus en plus souvent concentrés pour faciliter le transport. Cela signifie que l’eau a été retirée du produit. Le jus arrive dans les ports européens sous forme de mélasse. Le concentré est alors réhydraté dans des usines basées aux Pays-Bas, en France en Belgique, etc.

Dans les rayons, on reconnaît ces jus à la mention "à base de jus concentré". Si le produit affiche la mention "pur jus", il provient peut-être aussi du Brésil, mais il n’a pas subi ce processus de concentration-déconcentration, seulement une pasteurisation (stérilisation à un peu moins de 100°).

La production brésilienne de jus d’orange n’a pas baissé, mais vu les mauvaises récoltes en Floride, les industriels américains se ruent sur les oranges en provenance d’Amérique centrale ou du Sud.

"Cette pénurie ", constate la fédération (Union Nationale Interprofessionnelle des Jus de Fruits en France) , " touche à cette date essentiellement les concentrés de jus d’orange, mais pourrait toucher également les purs jus dans les semaines à venir par effet domino."