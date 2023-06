"Avis de tempête" ce mardi sur La Une : un téléfilm mêlant intrigue, mystère et romance porté par Blandine Bellavoir

Réalisé par Bruno Garcia et coproduit par la RTBF, ce téléfilm est porté par son actrice principale Blandine Bellavoir, qu’on avait déjà pu voir dans "Plus belle la vie" et "Les petits meurtres d’Agatha Christie", où elle interprétait le rôle de la reporter Alice Avril de 2013 à 2020.

Dans "Avis de tempête", elle donne la réplique à Lannick Gautry, un habitué des films et séries policiers, puisqu’il est notamment apparu dans "Alice Nevers : le juge ou une femme", "La vengeance aux yeux clairs" et "Noce rouge".

"Avis de tempête", à voir ce mardi 6 juin à 20h25 et disponible pendant les 7 jours suivants sur Auvio.