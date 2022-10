Avis de non-potabilité maintenu à Hodeige, la station d'épuration d'Oreye est à l'origine de la contamination de l'eau de distribution

Les analyses de l’eau du robinet à Hodeige, sur base des prélèvements effectués ce mercredi, ont livré de premiers résultats : la SWDE parle d’une "non-conformité bactériologique". En clair, plusieurs types de colibacilles d’origine fécale ont été mesurés à des taux anormalement élevés. C’est cette forte concentration qui explique la violence des symptômes.

De nouveaux échantillons récoltés ce jeudi ont été envoyés en laboratoire, et dans l’attente, l’avis de non-potabilité est évidemment maintenu. Dans l’immédiat, outre des purges, une légère surchloration a été appliquée au niveau du château d’eau.

Quant à l’origine de l’incident, l’enquête s’oriente à présent vers une station d’épuration située dans la localité voisine d’Oreye. Deux clapets anti-refoulement ont dysfonctionné, ce qui a injecté de l’eau impropre à la consommation dans le réseau de la SWDE. Comme l'explique José Lemlyn, directeur d'exploitation, "une station d'épuration n'a pas pour but de produire de l'eau potable; ce qui en sort n'est pas exempt de germes pathogène, c'est envoyé en rivière; mais une partie de cette eau, de qualité "industrielle", nous pouvons l'utiliser pour nos divers procédés, des nettoyages d'installation par exemple; et c'est cette eau de qualité "industrielle" qui a accidentellement contaminé le réseau de distribution d'eau potable, parce que nous sommes raccordés, nous avons besoin d'"eau potable pour les douches ou les vestiaires." Et c'est le double dispositif de sécurité sur la connexion qui est tombé en panne. En trente ans, du jamais vu...