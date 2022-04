Avis aux violoncellistes : les inscriptions pour la Buchet International Cello Competition sont ouvertes

En 2020, la Belgium Cello Society, qui œuvre pour la promotion et le soutien des violoncellistes en Belgique, créait son premier concours de violoncelle adressé aux violoncellistes de moins de 29 ans. Deux ans plus tard, la deuxième édition de ce concours, rebaptisé Buchet International Cello Competition, se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2022.

D’ici un mois, en mai 2022, aura lieu la seconde édition violoncelle du Concours Musical International Reine Elisabeth, à laquelle participera une violoncelliste belge, Stéphanie Huang. Quelques mois plus tard, l’ASBL Belgium Cello Society organisera, elle aussi, sa seconde édition de son concours de violoncelle, ouvert aux violoncellistes de moins de 29 ans. La compétition se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. Les violoncellistes qui souhaitent participer sont invités à envoyer leur candidature jusqu’au 30 juin sur le site de la Belgium Cello Society.

"La transition de la vie scolaire à la vie professionnelle est déroutante et difficile", explique dans son communiqué Han Bin Yoon, le président du jury. "Le nombre impressionnant de demandes que nous recevons au sujet du concours montre que ces jeunes violoncellistes n’ont pas laissé la pandémie les dissuader. Nous sommes ravis que le Buchet International Cello Competition puisse motiver et soutenir la prochaine génération de violoncellistes."

La présélection se fera sur base d’une vidéo de 20 minutes où les candidats devront présenter au moins deux œuvres contrastées. A la suite de cette présélection, les candidats sélectionnés devront jouer un programme de 20 minutes devant un jury en présentiel à Bruxelles. Enfin, après cette première épreuve, les finalistes devront jouer un programme ininterrompu de 45 minutes. Les deux épreuves seront ouvertes au public.

Le jury sera donc présidé par le violoncelliste Han Bin Yoon et composé de violoncellistes internationaux, tels que Young-Chang Cho, Roel Dieltiens, Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Jing Zhao, qui seront rejoints en final par les directeurs musicaux Ulrich Hauschild, Veerle Simoens et Hans Waege.

En 2020, c’est le violoncelliste français Jérémy Garbarg qui avait remporté le premier Prix de la première édition du BCS Cello Competition, suivi par le violoncelliste belge Pierre Fontenelle, qui s’est récemment illustré au Concours Breughel.