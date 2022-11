Avis aux syndicats (et aux patrons) : prière d’attendre le prochain gouvernement

La grève nationale/journée d’action de ce 9 novembre coche toutes les cases : une mobilisation large et réussie, des indépendants qui s’associent au mouvement, des revendications largement partagées au-delà du seul banc syndical, un gouvernement compréhensif, des grands patrons et des libéraux qui râlent (un peu), un PS embarrassé, un PTB qui surjoue, aucun incident, etc.

Tout cela pour un résultat connu : rien (ou très peu) ne bougera.

Barbichette

Il faut remonter au deal initial entre libéraux et socialistes, lors de la formation à la hâte de ce gouvernement fédéral d’urgence en pleine pandémie : on bétonne l’indexation des salaires vs on ne touche à rien des réformes du gouvernement Michel (encadrement des salaires, bétonné là aussi). Et sous nos latitudes, l’accord gouvernemental a valeur de Livre Saint. Intangible, immuable. Même si des circonstances exceptionnelles (la guerre, une inflation jamais vue depuis 50 ans, etc.) interviennent. Un accord de gouvernement constitue un tout. Modifier un élément ébranle le tout.

Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.

À la marge

Dans la majorité fédérale, tant les socialistes que les écologistes semblent déjà avoir entériné que l’on ne touchera pas à la loi qui bloque les hausses salariales au-delà de l’indexation, que réclament pourtant les syndicats.

Il n’est plus question que de primes, de chèques dans les secteurs, voire simplement entreprises où c’est possible. La concertation sociale entre patrons et travailleurs se déroulera au plus près, marquant l’échec des grands accords interprofessionnels.

Les sept partis de la coalition fédérale tentent de voguer plus ou moins paisiblement jusqu’à l’échéance électorale. Personne n’a véritablement envie d’en découdre prématurément, même si le président du MR donne l’impression d’être en campagne, mais a-t-il seulement quitté ce registre à quelques moments ?

Avec cette molle perspective, les grands projets ou les ambitions nouvelles se voient déjà remisés après 2024, éventuellement dans un prochain accord de gouvernement, qui ne pourra être à nouveau que le plus petit dénominateur commun de ses (multiples) composantes.

Pour les grands changements structurels, dont Ce Pays a besoin, revenez plus tard.

@PhWalkowiak